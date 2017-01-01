Росія повернеться в G7 після відновлення суверенітету України, - Тіллерсон

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Рекс Тіллерсон у розмові з журналістами у президентському літаку повторив умови можливого повернення Росії до «Групи семи»

Тіллерсон сказав, що Росії дуже чітко дали зрозуміти умови повернення до G7

Державний секретар США Рекс Тіллерсон підтвердив позицію його країни й решти членів «Групи семи» промислово розвинених держав світу, що повернення Росії до цієї групи можливе тільки після того, як Москва відновить суверенітет України.

Коментуючи можливість повернення Росії до «Групи семи» журналістам у президентському літаку по дорозі до Брюсселя, Тіллерсон заявив: «Її виключили з групи через становище в Україні. Тому, щоб повернутися, вона має взятися за становище в Україні. Ми дуже чітка давали їй знати, що це означає: це означає просування з виконанням мінських домовленостей і виконання їх, відновлення суверенітету України».

При цьому Тіллерсон додав: «Не думаю, що доки ці умови не будуть виконані, чи доки не буде якоїсь домовленості про те, як нам вправитися зі становищем в Україні, щоб це було прийнятно для самих українців і прийнятно для всіх членів «Групи семи», – я не очікую, що вона (Росія – ред.) будь-коли повернеться».