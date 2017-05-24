Росія повинна відповідати за свої дії в Криму і на Донбасі, - Трамп

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Дональд Трамп

Трамп наголосив на важливості переконати Росію виконати свої зобов'язання в рамках Мінських угод

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Російська Федерація повинна понести відповідальність за свої дії на окупованому півострові Крим та на Донбасі.

Про це він сказав на зустрічі з президентом Італії Серджо Маттарелла, передає прес-служба Білого дому.

«Президент Трамп підтвердив трансатлантичну єдність у тому, що Росія повинна понести відповідальність за свої дії в Криму та на сході України», — йдеться в повідомленні.

Президент США також наголосив на важливості переконати Росію виконати свої зобов'язання в рамках Мінських угод.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що США почнуть видавати Україні кредити замість безоплатної військової допомоги.