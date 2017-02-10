Росія прекрасно знала про місцезнаходження турецьких військових в Сирії - генштаб

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Турецькі військові заявили, що надавали Росії координати загиблих від авіаудару військових

Туреччина передавала Росії координати загиблих при авіаудар солдатів

Про це заявив генштаб Туреччини, передає Daily Sabah.

Турецьке керівництво заявило, що передавало Росії координати будівлі в Сирії, де знаходилися троє солдатів, загиблих в результаті російського авіаудару.

Турецька сторона також зазначила, що загиблі військовослужбовці перебували на даній позиції протягом 10 днів.

Їхні координати були передані на російську авіабазу в Хмейміме, а також особисто військовому аташе Росії в Анкарі.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що авіаудар був проведений з урахуванням переданих турецькою стороною координат, в межах яких турецьких військовослужбовців "не повинно було бути".

Вчора, 9 лютого, Туреччина повідомила про удар російської авіації по турецьких військовослужбовцях в Сирії, вбито троє людей