Росія продовжує брехати в суді ООН: тепер щодо Меджлісу

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Російська делегація в Гаазі

Україна ніколи не просила РФ скасувати заборону Меджлісу, заявив у Міжнародному суді ООН представник Росії

Представник РФ у процесі «Україна проти Росії» в Міжнародному суді Гааги заявив, що Москва не отримувала інформації щодо протесту Києва проти заборони Меджлісу.

Про це заявив Матіас Форто, один із адвокатів, що представляють РФ у цьому процесі.

«Україна ніколи не просила Росію скасувати заборону Меджлісу», – заявив він. Він наголосив, що це, на його думку, свідчить про небажання вирішити суперечку шляхом переговорів. Форто також заявив, що заборона Меджлісу була викликана виключно мотивами боротьби з екстремізмом у Криму.

Крім того, представник Росії сказав, що немає інформації про обмеження використання української чи кримськотатарської мов на півострові.

Як відомо, Україна неодноразово висловлювала протест проти заборони Меджлісу та закликала припинити репресії кримських татар та українців на півострові у зверненнях до РФ – і безпосередньо з боку МЗС, і через міжнародних посередників.

Нагадаємо, сьогодні тривають завершальні слухання у справі «Україна проти Росії».

У Путіна заявили, що Росія визнає рішення Міжнародного суду ООН за позовом України.

Як зазначив глава МЗС України Павло Клімкін, заяви представників Росії в Гаазі про те, що бойовики на Донбасі воюють зі зброєю, знайденою в шахтах, викликають сміх в усьому світі.

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