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Президент Сербії пригрозив направити армію в Косово

Президент Сербії Томіслав Ніколич звинуватив косовських албанців у «провокації війни» після зупинки поїзда, який прямував з Белграда на північ Косово. Без Росії не обійшлось

Як передає DW, напередодні Сербія після 18-річної перерви збиралася відновити залізничне сполучення з північчю Косово, що і послужило причиною нового загострення між двома країнами.

14 січня з центрального вокзалу Белграда відправився придбаний в Росії і пофарбований у кольори сербського прапора поїзд, вагони якого зовні були розписані гаслом «Косово - це Сербія» на різних мовах. Всередині вагони прикрасили зображеннями ікон з косовських сербських православних монастирів.

Поїзд повинен був доїхати до міста Косовська Митровиця на півночі Косово, населеного переважно сербами, проте після різкої реакції косоварів сербський прем'єр-міністр Вучич розпорядився зупинити його перед кордоном.

Водночас інформагентство dpa повідомляє, що поїзд на кордоні зупинили албанські поліцейські за наказом президента Косово Хашима Тачі. Обидві сторони мотивували свої рішення спробою запобігти зіткненням.

Президент Сербії Томіслав Ніколич звинуватив косовських албанців у «провокації війни» після зупинки поїзда, який прямував з Белграда на північ Косово. Без Росії не обійшлось. «Якщо сербів будуть вбивати, ми направимо армію», - заявив Ніколич.

Приштина закликала втрутитися і Європейський Союз. Уповноважена косовського уряду щодо переговорів з Сербією Едіта Тахір заявила, що відновлення залізничного сполучення доводить, що Сербія має намір дестабілізувати Косово.