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Вино Чорногорії

Росспоживнагляд нібито виявив у чорногорському вині пестициди і пластифікатори

До Росії відтепер заборонено ввезення алкоголю чорногорського виробника 13.Jul Plantaze. Про це повідомляє прес-служба Росспоживнагляду.

«Федеральною службою з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя раніше повідомлялося про заборону ввезення на територію Російської Федерації з 26 квітня 2017 року алкогольної продукції виробництва 13.jul plantaze ad (Республіка Чорногорія) і конфіскації за рішенням Арбітражного суду міста Москви близько 15,5 тисяч пляшок зазначеної продукції», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Підмосков'ї заарештовано ще 16,2 тисячі пляшок алкоголю цієї марки. При цьому частина такої продукції може ще перебувати в роздрібній торгівлі.

У Росспоживнагляді стверджують, що в 24 партіях вина з Чорногорії виявлені пестициди і пластифікатори в концентраціях, що перевищують гігієнічні нормативи.

Як відомо, останнім часом відносини між Росією і Чорногорією погіршилися на тлі вступу цієї балканської країни в НАТО.

Напередодні глава МЗС Чорногорії Серджан Дармановіч заявив, що РФ втрутилася у внутрішні справи країни і намагалася перешкоджати наміру влади республіки вступити в НАТО.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що Росія заборонила в'їзд у країну прем'єру, спікеру парламенту Чорногорії і 46 депутатам чорногорського парламенту, які голосували за вступ країни в НАТО і підтримували санкції ЄС.

Загалом список складається із щонайменше 70 прізвищ.

Чорногорська сторона має намір направити запит до міністерства закордонних справ РФ для отримання списку небажаних осіб, з тим щоб уникнути ситуації, яка сталася з депутатом Міодрагом Вуковичем, якого нещодавно затримали в московському аеропорту.