Росія спростила правила набору найманців на Донбас - розвідка

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Росія відправляє воювати на Донбас «добровольців» з вадами зору, слуху і мовлення

На тимчасово окуповану територію Донбасу з Російської Федерації відправляються військові, які мають досвід бойових дій на території Чечні, але були звільнені за станом здоров’я або після скоєння правопорушень.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«З території РФ для влаштування на військову службу у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів Центру територіальних військ Південного військового округу Збройних сил РФ прибувають завербовані колишні військовослужбовці, які мають досвід бойових дій на території Чечні та у інших збройних конфліктах, але були звільнені за станом здоров’я або після скоєння правопорушень», - йдеться в повідомленні.

Командуванням російських окупаційних військ прийнято закрите рішення про спрощений порядок прийому на військову службу таких осіб.

«Командири підрозділів відмічають, що отримують «молоде поповнення», майже половину з яких становлять особи, що мають вади слуху, зору та мовлення, притягались до кримінальної відповідальності, проходили курс лікування від алкоголізму та наркозалежності», - зазначають у розвідці.