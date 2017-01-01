Росія спростувала звинувачення Данії в хакерських атаках

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Фото: Leopolis.news Росія як держава не займається кібератаками - Пєсков.

У Кремлі пояснили, що не мають стосунку до таких дій

У Кремлі спростували звинувачення Данії в хакерських атаках на електронну пошту співробітників Міністерства оборони. Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, Росія як держава не займається кібератаками.

«Що мається на увазі під словом «Росія», коли її звинувачують в кібератаках на інформаційні системи інших держав. Тут дуже важливо все-таки зрозуміти: та дефініція, що таке тут «Росія», - заявив Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні в Міністерстві оборони Данії повідомили, що російські хакери зламали електронну пошту деяких співробітників відомства і протягом двох років (з 2015 по 2017 рік) мали доступ до їх облікових записів.

Джерело: ТАСС