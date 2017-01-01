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    Росія спростувала звинувачення Данії в хакерських атаках

    • Сьогодні, 16:04
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    Росія як держава не займається кібератаками - Пєсков.
    Фото: Leopolis.news
    Росія як держава не займається кібератаками - Пєсков.

    У Кремлі пояснили, що не мають стосунку до таких дій

    У Кремлі спростували звинувачення Данії в хакерських атаках на електронну пошту співробітників Міністерства оборони. Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.

     За словами Пєскова, Росія як держава не займається кібератаками.

    «Що мається на увазі під словом «Росія», коли її звинувачують в кібератаках на інформаційні системи інших держав. Тут дуже важливо все-таки зрозуміти: та дефініція, що таке тут «Росія», - заявив Пєсков.

     Нагадаємо, сьогодні в Міністерстві оборони Данії повідомили, що російські хакери зламали електронну пошту деяких співробітників відомства і протягом двох років (з 2015 по 2017 рік) мали доступ до їх облікових записів. 

    Джерело: ТАСС

    Росія Данія
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