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    Росія стягує сучасні танки до кордону з Україною

    • Сьогодні, 15:33
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    <em>Російські танки у Ростові / скріншот</em>
    Російські танки у Ростові / скріншот

    Танки прибувають на вокзал у Ростовській області

    У Ростовській області, поблизу кордону із Україною помічені десятки російських танків. Відповідне відео на своєму YоuTube-каналі опублікувало агентство Reuters.

    В описі під відео зазначається, що очевидець бачив десятки сучасних танків, які прибувають на залізничний вокзал в Покровському, що на півдні Ростовської області.

    Раніше повідомлялося, що в зоні АТО поранено трьох українських бійців.

    Також прес-центр АТО повідомляв, що за минулу добу зафіксовано 94 обстріли позицій Збройних сил України, поранено трьох українських військовослужбовців. Зокрема, в четвер вдень внаслідок ворожого обстрілу зі станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів у напрямку села Новоолександрівка Попаснянського району поранено українського військовослужбовця.

    Як повідомляв «Главком», у період з 13 по 19 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на 75% більше випадків застосування забороненого Мінськими угодами озброєння, аніж за попередній тиждень.

     

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