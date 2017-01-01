Росія стягує сучасні танки до кордону з Україною

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Російські танки у Ростові / скріншот

Танки прибувають на вокзал у Ростовській області

У Ростовській області, поблизу кордону із Україною помічені десятки російських танків. Відповідне відео на своєму YоuTube-каналі опублікувало агентство Reuters.

В описі під відео зазначається, що очевидець бачив десятки сучасних танків, які прибувають на залізничний вокзал в Покровському, що на півдні Ростовської області.

Раніше повідомлялося, що в зоні АТО поранено трьох українських бійців.

Також прес-центр АТО повідомляв, що за минулу добу зафіксовано 94 обстріли позицій Збройних сил України, поранено трьох українських військовослужбовців. Зокрема, в четвер вдень внаслідок ворожого обстрілу зі станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів у напрямку села Новоолександрівка Попаснянського району поранено українського військовослужбовця.

Як повідомляв «Главком», у період з 13 по 19 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на 75% більше випадків застосування забороненого Мінськими угодами озброєння, аніж за попередній тиждень.