Росія та Іран погрожують відповісти США силою за дії в Сирії

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Знищені американським ударом сирійські літаки

Союзники Асада заявили, що ракетний удар США по сирійській авіабазі у відповідь на газову атаку в Хан-Шейхуні «перетнув червоні лінії»

Альянс союзників президента Сирії Башара Асада, до якого входять Росія та Іран, погрожує застосувати силу у відповідь на «будь-який перетин червоної лінії» в Сирії, незалежно від того, хто це зробить. Із відповідною заявою Спільний командний центр бойових дій у Сирії виступив у неділю, 9 квітня, повідомляє агентство Reuters із посиланням на групу видань Ilam al Harbi.

У заяві наголошується, що ракетний удар, завданий Вашингтоном по сирійській авіабазі у відповідь на газову атаку в Хан-Шейхуні, «перетнув червоні лінії». «Починаючи з цього моменту, ми відповідатимемо силою будь-якому агресорові або у відповідь на будь-який перетин червоних ліній, хто б це не зробив. І Америка знає нашу здатність добре реагувати», - зазначається у заяві.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп в ніч проти 7 квітня віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

В суботу Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Асада військ.