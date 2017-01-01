Росія та Іран погрожують відповісти США силою за дії в Сирії
- Сьогодні, 08:53
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Союзники Асада заявили, що ракетний удар США по сирійській авіабазі у відповідь на газову атаку в Хан-Шейхуні «перетнув червоні лінії»
Альянс союзників президента Сирії Башара Асада, до якого входять Росія та Іран, погрожує застосувати силу у відповідь на «будь-який перетин червоної лінії» в Сирії, незалежно від того, хто це зробить. Із відповідною заявою Спільний командний центр бойових дій у Сирії виступив у неділю, 9 квітня, повідомляє агентство Reuters із посиланням на групу видань Ilam al Harbi.
У заяві наголошується, що ракетний удар, завданий Вашингтоном по сирійській авіабазі у відповідь на газову атаку в Хан-Шейхуні, «перетнув червоні лінії». «Починаючи з цього моменту, ми відповідатимемо силою будь-якому агресорові або у відповідь на будь-який перетин червоних ліній, хто б це не зробив. І Америка знає нашу здатність добре реагувати», - зазначається у заяві.
Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп в ніч проти 7 квітня віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.
Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.
Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії.
В суботу Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Асада військ.