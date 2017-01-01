Росія та Туреччина нанесли перші спільні авіаудари по Алеппо

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В РФ заявили, що авіаудари наносяться по терористах ІДІЛ

Бойова авіація Росії та Туреччини в середу розпочала першу спільну повітряну операцію проти бойовиків «Ісламської держави» в передмістях населеного пункту Ель-Баб в сирійській провінції Алеппо.

Про це заявив начальник головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ Сергій Рудской, повідомляє «Интерфакс».

«До повітряної операції, узгодженої з сирійською стороною, залучаються дев'ять ударних літаків ПКС Росії, у тому числі чотири Су-24М, чотири Су-25 і один бомбардувальник Су-34, а також вісім літаків ВПС Туреччини: чотири F - 16 та чотири F - 4. Всього завдаються удари по 36 об'єктах», - сказав генерал.

Рудской зазначив, що перші результати завдання ударів по терористах ІДІЛ «показали високу ефективність спільних дій російського та турецького авіаційних угрупувань».

Крім того, за його словами, російська бойова авіація допомагає військам Асада відбити атаку бойовиків терористичного угрупування «ІД» в районі міста Дейр-ез-Зор.