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    Росія урізала фінансування «Л/ДНР» та окупованого Криму

    • Сьогодні, 12:42
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    Росія щомісяця зменшує фінансову допомогу окупованим територіям

    Росія зменшує фінансову допомогу так званим ДНР і ЛНР. Про це в ефірі телеканала «112 Україна» повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

    «Приблизно чотири місяці вже офіційно це не приховується ані країною-окупантом, ані представниками цих квазіутворень, Росія зменшує з кожним місяцем фінансову допомогу цим квазіутворенням. Тобто фінансове виснаження Росії працює», – сказав він.

    Тука також додав, що інвестиції РФ в окупований Крим також зменшуються.

    Нагадаємо, у листопаді в «ДНР/ЛНР» посилилися чутки про припинення фінансування з Росії. 

    Як повідомлялося, щороку Росія виділяє приблизно 3 мільярди доларів для фінансування, а фактично утримування під контролем окупованих територій Донбасу. Майже стільки ж спрямовується на анексований Крим.

    Незважаючи на критичну економічну ситуацію, Кремль продовжує виділяти величезні кошти на гібридну війну. Так, торік таємні видатки з федерального бюджету Росії зросли до 800 млрд рублів. Як відомо, більша частина видатків цієї категорії йде на фінансування армії. Крім того, у Путіна виділять понад мільярд рублів на поширення пропаганди у Франції.

    Водночас голова Рахункової палати РФ Тетяна Голікова заявила, що 2017 році Резервний фонд Росії буде повністю вичерпано.

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