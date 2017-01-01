Росія урізала фінансування «Л/ДНР» та окупованого Криму

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Росія щомісяця зменшує фінансову допомогу окупованим територіям

Росія зменшує фінансову допомогу так званим ДНР і ЛНР. Про це в ефірі телеканала «112 Україна» повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

«Приблизно чотири місяці вже офіційно це не приховується ані країною-окупантом, ані представниками цих квазіутворень, Росія зменшує з кожним місяцем фінансову допомогу цим квазіутворенням. Тобто фінансове виснаження Росії працює», – сказав він.

Тука також додав, що інвестиції РФ в окупований Крим також зменшуються.

Нагадаємо, у листопаді в «ДНР/ЛНР» посилилися чутки про припинення фінансування з Росії.

Як повідомлялося, щороку Росія виділяє приблизно 3 мільярди доларів для фінансування, а фактично утримування під контролем окупованих територій Донбасу. Майже стільки ж спрямовується на анексований Крим.

Незважаючи на критичну економічну ситуацію, Кремль продовжує виділяти величезні кошти на гібридну війну. Так, торік таємні видатки з федерального бюджету Росії зросли до 800 млрд рублів. Як відомо, більша частина видатків цієї категорії йде на фінансування армії. Крім того, у Путіна виділять понад мільярд рублів на поширення пропаганди у Франції.

Водночас голова Рахункової палати РФ Тетяна Голікова заявила, що 2017 році Резервний фонд Росії буде повністю вичерпано.