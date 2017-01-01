Росія в Гаазі заявила, що позов України не в юрисдикції Суду ООН

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Представник РФ звинуватив Україну в тому, що у своєму позові проти Росії вона нібито «втрутити суд у відносини Росії й України, які є чітко поза межами юрисдикції цієї справи»

Російська Федерація заперечує правову та фактологічну основу для впровадження Міжнародним судом ООН запобіжних заходів, на яких наполягала Україна під час першого дня слухань у Гаазі у рамках позову проти Росії

Таку позицію представив під час сьогоднішніх слухань директор правового департаменту Міністерства закордонних справ РФ Роман Колодкін.

«Російська Федерація суворо дотримується своїх зобов’язань щодо обох справ (порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. - Ред.), які зараз висуваються Україною. Позаяк, це не означає, що, як було припущено вчора Україною, ми маємо якимось чином прийняти припис щодо попереджувальних заходів. Ми не бачимо ні правової, ні фактичної основи для таких заходів», - заявив Колодкін.

Він також звинуватив Україну в тому, що у своєму позові проти Росії вона нібито «хоче поєднати дві різні ситуації, керовані різними правовими інструментами» та «втрутити суд у відносини Росії й України, які є чітко поза межами юрисдикції цієї справи».

Раніше росіяни у Гаазі розказували, як бойовики на Донбасі знайшли зброю в шахтах.

Нагадаємо, віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що Росія на слуханнях за позовом України в Міжнародному суді ООН у Гаазі може використати ті самі сфабриковані «причини», якими вона маніпулює на міжнародних форумах.

7 березня в Гаазі другий день слухань за позовом України в Міжнародному суді ООН, протягом якого російська сторона представлятиме свої аргументи.