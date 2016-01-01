Росія в очікуванні «подарунка»: МОК готує нові санкції проти Москви

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РИА

Глава МОК Томас Бах назвав дані доповіді про допінг експерта Річарда Макларена «шокуючими»

Глава МОК Томас Бах Бах заявив, що в 2016 році виникла загроза олімпійському руху, і МОК має намір протистояти цій загрозі, яка виходить, зокрема, і з боку Росії, повідомляє РБК.

«Саме остання загроза виникла після шокуючої доповіді Макларена щодо допінгу і допінгових маніпуляцій в Росії. Ці дані завдали шкоди репутації та цілісності спорту. Ми створили дві комісії, які займаються цим питанням. Вони дадуть всім сторонам шанс бути почутими, після чого МОК прийме рішення про подальші заходи та санкції », - цитує Баха офіційний сайт комітету.



Незалежний експерт Річард Макларен оприлюднив другу частину своєї доповіді 9 грудня 2016 року. Це розслідування стосувалося маніпуляцій з допінг-пробами під час Олімпіади в Сочі. За твердженням Макларена, кілька десятків проб російських спортсменів були відкриті і, можливо, підмінені.



Після публікації доповіді МОК оголосив про розслідування щодо 28 російських спортсменів, які виступали на Олімпіаді в Сочі. Також свої розслідування почали міжнародні спортивні федерації.



На даний момент про тимчасове відсторонення російських спортсменів оголосили федерації бобслею і скелетону, лижного спорту та біатлону. Всього відсторонені від участі в міжнародних змагань 12 осіб.



На даний момент відомі імена шести лижників, які були відсторонені від участі у змаганнях на підставі цієї доповіді. Євген Бєлов, Олександр Легков, Олексій Пєтухов, Максим Вилегжанін, Юлія Іванова та Євген Шаповалов підтвердили своє відсторонення. З них медалі в Сочі завоювали Легков і Вилегжанін - Легков став олімпійським чемпіоном, Вилегжанін завоював три срібла.



Федерації бобслею і скелетону і біатлону не назвали імен дискваліфікованих спортсменів. За відомостями La Gazzetta Dello Sport, Міжнародний союз біатлоністів веде розслідування відносно Ольги Вілухіной і Яни Романової, які в цілому завоювали в Сочі три срібла.



«Р-Спорт» повідомив про те, що до числа відсторонених скелетоністів потрапили Олександр Третяков і Олена Нікітіна, які завоювали, відповідно, золото і бронзу на Олімпіаді 2014 року.



Крім того, La Gazzetta Dello Sport повідомила, що в число підозрюваних потрапили фігуристи Ксенія Столбова, Тетяна Волосожар і Аделіна Сотникова. У разі, якщо підозри будуть доведені, збірна Росії може втратити командне золото у фігурному катанні, а також золото, завойоване Сотниковою в жіночому турнірі.