Росія веде перемовини про поставки винищувачів Су-35 в Об’єднані Арабські Емірати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Винищувач Су-35

Росіяни планують продати ОАЕ декілька десятків винищувачів

Росія веде переговори з Об’єднаними Арабськими Еміратами про поставку декількох десятків винищувачів Су-35.

Про це повідомив глава Мінпромторгу РФ Денис Мантуров, повідомляє ТАСС.

«Так, такі переговори ведуться, але ви розумієте, коли мова йде про декілька десятків літаків, швидко це не реалізувати. Ми забезпечуємо передачу технічної документації, щоб колеги могли остаточно оцінити свої потреби», - сказав Мантуров.

На даний момент Су-35 є на озброєнні тільки ВПС Росії.

Су-35 - російський реактивний надманеврений багатоцільовий винищувач покоління 4++. Бойова ефективність літака в значній мірі наближена до винищувачів 5-го покоління.

До слова, Пентагон офіційно розпочав перевірку ядерного потенціалу США.