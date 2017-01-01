Росія ветувала заяву Радбезу ООН щодо КНДР

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Москва наполягала на включені до тексту слів, які б наголошували на необхідності врегулювання конфлікту з КНДР шляхом діалогу

Спроба Ради Безпеки ООН ухвалити заяву, що засуджувала б останні ракетні випробування КНДР та серйозно застерігала б керівництво країни від подальших пусків ракет, провалилась через вето Росії.

Про це повідомляє DW з посиланням на AFP

Увечері середи, 19 квітня, російський представник в Радбезі ООН висловився проти запропонованого тексту заяви.

«За даними дипломатів, Москва наполягала на включені до тексту слів, які б наголошували на необхідності врегулювання конфлікту з КНДР шляхом діалогу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що натомість у запропонованому США варіанті тексту заяви йшлося лише про «надзвичайну стурбованість» членів Радбезу ООН через поведінку Пхеньяна, що «вкрай дестабілізує» ситуацію в регіоні. Крім того, відхилений РФ текст містив також застереження, що міжнародна спільнота вдаватиметься й до «наступних серйозних заходів» щодо КНДР. Також пропозиція США закликала керівництво Північної Кореї не проводити більше жодних випробувань ядерної зброї.

Багато дипломатів заявили журналістам на умовах анонімності, що такий крок РФ виявився цілковитою несподіванкою, адже давній союзник КНДР - Китай - планував підтримати цей текст заяви.

Як повідомлялося, спроба запуску ракети Пхеньяном була здійснена наступного дня після військового параду до дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена, на якому режим продемонстрував нові озброєння.

Провокація з боку Північної Кореї відбулася на тлі загострення войовничої риторики між Пхеньяном і Вашингтоном. США розмістили ударну групу на чолі з авіаносцем «Карл Вінсон» поблизу з КНДР, заявивши про завдання ракетного і повітряного удару по Північній Кореї в разі випробування нею ядерної зброї та балістичних технологій.

Нагадаємо, США може включити Північну Корею до списку спонсорів тероризму.