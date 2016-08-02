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Міжнародний дитячий центр «Артек»

РФ виділила 1,5 млрд рублів на будівництво концертно-естрадного комплексу міжнародного дитячого центру «Артек» в окупованому Криму

Відповідне розпорядження, підписане прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим 24 березня.

«Виділити освіти та науки Росії з резервного фонду уряду Російської Федерації у 2017 році бюджетні асигнування в розмірі 1 499 240 тис. рублів на додаткове фінансування заходу» Проектування, будівництво та реконструкція Міжнародного дитячого центру «Артек»», - йдеться у повідомленні.

Кошти надаються в рамках федеральної цільової програми «Соціально-економічний розвиток республіки Крим і міста Севастополь до 2020 року». Відзначається, що введення в експлуатацію концертного комплексу може бути здійснений в 2017 році.

Напередодні підконтрольна Криму Рада міністрів окупованого Криму розпорядилася ліквідувати Державне унітарне підприємство республіки «Міжнародний дитячий центр «Артек», повідомляють «Новости Севастополя».

У пояснювальній записці до проекту розпорядження говориться, що Державне унітарне підприємство республіки «Міжнародний дитячий центр «Артек» функціонувало на перехідному етапі входження окупованого Криму до складу РФ. Замість нього буде створена федеральна державна бюджетна установа МДЦ «Артек», функції і повноваження засновника якого на сучасному етапі здійснюватиме Міністерство освіти і науки РФ.

У документі говориться, що у «Артеку» є кредиторська заборгованість, яка станом на 1 січня 2017 року становить 3,7 мільйона рублів. Джерелом її погашення стане дебіторська заборгованість підприємства, розмір якої за даними бухгалтерського обліку становить 69 мільйонів.

Як писав «Главком», у зв'язку із тимчасовою окупацією РФ території Криму Україна втратила понад 800 дитячих закладів оздоровлення і відпочинку.

«У зв’язку з тимчасовою окупацією території Криму держава втратила понад 800 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. З них закладів оздоровлення – 122, у тому числі Міжнародний дитячий центр „Артек», в якому щорічно оздоровлювалося більше 30 тис. дітей; закладів відпочинку – 680», - йшлося у повідомленні Мінсоцполітики.

При цьому в Мінсоцполітики поінформували, що з 22 червня цього року Міжнародний дитячий центр «Артек» Державного управління справами Президента України розпочинає свою роботу на базі санаторію Пуща-Озерна у місті Києві

Зараз «Артек» у Криму – це комплекс з дев'яти дитячих таборів (більше 300 будівель і споруд). Міжнародний дитячий центр займає 208 га, з яких 102 га - парки, берегова лінія простяглася на 7 км.