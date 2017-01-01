Росія відмовилась підтвердити суверенітет і територіальну цілісність Грузії, – ООН

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Україна в вівторок порушила питання щодо загострення ситуації в Грузії, зокрема в окупованих регіонах Абхазії і Південної Осетії

Російська делегація під час закритого засідання Ради Безпеки ООН у вівторок заявила, що не змінить свого рішення про визнання «незалежності» Абхазії й Південної Осетії, відмовившись підтримати документ, який підтверджував суверенітет і територіальну цілісність Грузії.

Про це розповів речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

«Україна в вівторок порушила питання щодо загострення ситуації в Грузії, зокрема в окупованих регіонах Абхазії і Південної Осетії, привернула увагу членів Ради Безпеки до так званих «парламентських виборів» у Абхазії 12-26 березня та «референдумів», запланованих у 2017 році в Південній Осетії», – поінформував український дипломат.

За його словами, Україна висловила позицію, що такі кроки є нелегітимними та не мають юридичної сили, та є спробою легітимізувати окупацію цих грузинських територій.

«Ми також поінформували про подальшу мілітаризацію Абхазії і Південної Осетії, порушення прав людини та зазначили, що така політика є дуже схожою із російською окупацією в Криму», – зауважив Ніколенко.

У цьому зв’язку він підкреслив, що позицію України підтримала більшість членів Ради Безпеки, які говорили про порушення Росією норм міжнародного права та закликали РФ поважати суверенітет і територіальну цілісність Грузії.

«На це російська сторона відповіла Раді Безпеки, що потрібно змиритися із ситуацією, яка склалася, і Москва не збирається змінювати свого рішення щодо визнання цих «республік», – зазначив представник Української місії в ООН.

Україна, зі свого боку, зауважила, що така логіка Москви виправдовує і російську окупацію Криму, і ядерні амбіції КНДР, і решту порушень світового масштабу.

Наприкінці дискусії Україна запропонувала ухвалити заяву для преси, яка підсумовувала хід дискусії в Раді Безпеки. Документ був максимально спрощеним та вмістився у два речення.

«У першому зазначалося, що Рада Безпеки розглянула ситуацію в Грузії, у другому – що члени Ради Безпеки підтвердили свою повну підтримку суверенітету й територіальній цілісності Грузії в рамках її міжнародно визнаних кордонів», – поінформував український дипломат.

Російська сторона у свою чергу зауважила, що «виступає проти ухвалення будь-якого документа, вчергове підтвердивши своє нехтування Статутом ООН».