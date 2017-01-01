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    Росія відмовилась від голосування за резолюцію по Сирії, а тепер винуватить США

    • Сьогодні, 12:14
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    Будівля МЗС РФ у Москві
    Будівля МЗС РФ у Москві

    Москва запевняє, що через авіаудар США постала загроза неухвалення хоч якоїсь резолюції

    Росія називає «хімічним інцидентом» хімічну атаку військ сирійського президента Башара Асада проти власного народу і вважає, що авіаудар США по Сирії, який був викликаний цією атакою, ставить під загрозу ухвалення хоч якоїсь резолюції з цього питання. Про це каже заступник міністра іноземних справ РФ Генадій Гатилов.

    «З приводу проекту резолюції нічого невідомо, і я б сказав так, що його доля перекрита подіями, які відбулися. Важко розраховувати на те, що нам вдасться вирулити на загальноприйнятний текст», - наводить його слова «Інтерфакс».

    Гатилов запевняє, що його країна зробила в Раді безпеки ООН «відверті спроби» для ухвалення резолюції. За його словам, Росія намагалась «предметно розібратися в тому, що сталося, з точки зору хімічного інциденту, який стався під Хомсом».

    «Те, що ми запропонували, містило цілком об'єктивні конкретні пропозиції - про направлення місії з розслідування цього інциденту на місце, де все це сталося, про необхідність створення збалансованої міжнародної команди, яка б об'єктивно оцінила подію. Тому, на жаль, напевно, можна говорити про те, що після американської агресії проти Сирії, після цього нападу, напевно, це питання фактично відпало», - заявив російський дипломат.

    Нагадаємо, Рада безпеки ООН, яка оперативно була скликана на вимогу Франції, не змогла ухвалити жодного рішення щодо хімічної атаки проурядових військ в Сирії. Цьому завадила позиція Росії, яка категорично відкинула проект резолюції. На засіданні Радбезу російський представник заявив, що фото і відео з жертвами були «очевидною постановкою».

    Як повідомлялося, незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич не сумнівається у причетності президента Сирії Башара Асада до хімічної атаки в провінції Ідліб, у результаті якої загинули десятки людей. Доказом цього є фотографії російського державного агентства РІА Новини, які засвідчили наявність на військовій базі лояльних офіційній сирійській владі військ контейнерів бойових отруйних речовин.

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