Росія відмовилася інформувати НАТО про свої військові навчання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стратегічні навчання «Захід-2017» пройдуть у вересні на кількох полігонах у Росії та Білорусі

Росія поки «не готова» інформувати НАТО про майбутні військові навчання.

Про це заявив директор Департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС РФ Андрій Келін, передає «Інтерфакс».

«Поки ми настільки не просунулися у відновленні наших відносин, щоб піти на такі кроки, як перспективне роз'яснення подібних ситуацій», - сказав Келін.

Про це він заявив, коментуючи слова генсека НАТО Єнса Столтенберга, який висловив сподівання, що РФ на засіданні Ради Росія-НАТО (СРН) поінформує альянс про майбутні у вересні навчання «Захід-2017».

При цьому Келін додав: «Подивимося, як у нас буде настрій у новому році і, відштовхуючись від цього, потім розгорнемо подальшу роботу по лінії СРН».

Як відомо, стратегічні навчання «Захід-2017» пройдуть у вересні на кількох полігонах у Росії та Білорусі.