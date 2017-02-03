Росія відмовляється від німецької та болгарської курки

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Птахофабрика

Поставки заборонені з 2 лютого.

Россільгоспнагляд заборонив поставки птиці з регіонів Німеччини та Болгарії. Про це повідомляє російське видання «Ведомости».

Россільгоспнагляд ввів заборону на поставки живої птиці та яєць з трьох районів Німеччини і трьох областей Болгарії через виявлення випадків грипу птахів.

Заборона стосується таких районів Німеччини:

Регенсбург (Баварія);

Грайц (Тюрінгія);

Меркіш-Одерланд (Бранденбург).

У Болгарії обмеження введені на поставки птиці та яєць з наступних областей:

Пловдивської;

Софійської;

Відінської.

Поставки заборонені з 2 лютого.