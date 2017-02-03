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    Росія відмовляється від німецької та болгарської курки

    • Сьогодні, 11:48
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    Птахофабрика
    Птахофабрика

    Поставки заборонені з 2 лютого.

    Россільгоспнагляд заборонив поставки птиці з регіонів Німеччини та Болгарії. Про це повідомляє російське видання «Ведомости».

    Россільгоспнагляд ввів заборону на поставки живої птиці та яєць з трьох районів Німеччини і трьох областей Болгарії через виявлення випадків грипу птахів.

    Заборона стосується таких районів Німеччини:

    • Регенсбург (Баварія);
    • Грайц (Тюрінгія);
    • Меркіш-Одерланд (Бранденбург).

    У Болгарії обмеження введені на поставки птиці та яєць з наступних областей:

    • Пловдивської;
    • Софійської;
    • Відінської.

    Поставки заборонені з 2 лютого.

    Росія
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