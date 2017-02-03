Росія відмовляється від німецької та болгарської курки
- Сьогодні, 11:48
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Поставки заборонені з 2 лютого.
Россільгоспнагляд заборонив поставки птиці з регіонів Німеччини та Болгарії. Про це повідомляє російське видання «Ведомости».
Россільгоспнагляд ввів заборону на поставки живої птиці та яєць з трьох районів Німеччини і трьох областей Болгарії через виявлення випадків грипу птахів.
Заборона стосується таких районів Німеччини:
- Регенсбург (Баварія);
- Грайц (Тюрінгія);
- Меркіш-Одерланд (Бранденбург).
У Болгарії обмеження введені на поставки птиці та яєць з наступних областей:
- Пловдивської;
- Софійської;
- Відінської.
Поставки заборонені з 2 лютого.