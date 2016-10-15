Росія відправила до Сирії фрегат з окупованого Криму - ЗМІ

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Фрегат «Адмірал Григорович» перебував у Середземному морі в листопаді 2016-го року у складі військово-морської оперативної групи РФ

Російський фрегат «Адмірал Григорович» залишив порт Севастополя в окупованому Криму й вирушив у Середземне море.

Там він приєднається до ВМС РФ, розгорнутих поблизу узбережжя Сирії, передає Reuters з посиланням на російське джерело.

Джерело не надало детальнішої інформації, проте воно нібито було очевидцем того, як корабель залишив причал у Севастополі.

Фрегат «Адмірал Григорович» перебував у Середземному морі в листопаді 2016-го року у складі військово-морської оперативної групи РФ. Там він завдавав ударів крилатими ракетами по нібито позиціях ІДІЛ.

Раніше до берегів Сирії РФ відправляла інше судно - крейсер «Адмірал Кузнєцов». Своєю подорожжю він наробив чимало галасу, адже кілька винищуувачів просто не змоги сісти на корабель і були втоплені.

Нагадаємо, флотилія російських кораблів 21 жовтня увійшла в Ла-Манш. На чолі флотилії - крейсер «Адмірал Кузнєцов», який задимів всю протоку.