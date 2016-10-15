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    Росія відправила до Сирії фрегат з окупованого Криму - ЗМІ

    • Сьогодні, 15:28
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    Фрегат «Адмірал Григорович» перебував у Середземному морі в листопаді 2016-го року у складі військово-морської оперативної групи РФ

    Російський фрегат «Адмірал Григорович» залишив порт Севастополя в окупованому Криму й вирушив у Середземне море.

    Там він приєднається до ВМС РФ, розгорнутих поблизу узбережжя Сирії, передає Reuters з посиланням на російське джерело.

    Джерело не надало детальнішої інформації, проте воно нібито було очевидцем того, як корабель залишив причал у Севастополі.

    Фрегат «Адмірал Григорович» перебував у Середземному морі в листопаді 2016-го року у складі військово-морської оперативної групи РФ. Там він завдавав ударів крилатими ракетами по нібито позиціях ІДІЛ.

    Раніше до берегів Сирії РФ відправляла інше судно - крейсер «Адмірал Кузнєцов». Своєю подорожжю  він наробив чимало галасу, адже кілька винищуувачів  просто не змоги сісти на корабель і були втоплені. 

    Нагадаємо, флотилія російських кораблів 21 жовтня увійшла в Ла-Манш. На чолі флотилії - крейсер «Адмірал Кузнєцов», який задимів всю протоку.

    Як повідомлялося,  Путіна розповіли, навіщо відправили до Сирії свій авіаносець.

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