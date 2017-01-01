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    Росія відправила на окупований Донбас черговий «гумконвой»

    • Сьогодні, 05:54
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    Російський «гумконвой»

    Автомобілі перевозять понад 500 тонн вантажу в окуповані райони Донбасу

    Цієї ночі 63-я автомобільна колона МНС Росії з так званою гуманітарною допомогою вирушила на окупований Донбас.

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    Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу МНС РФ.

    «З Донського рятувального центру МНС в селищі Ковалівка Ростовській області в сторону українсько-російського кордону виїхали 40 автомобілів, які везуть понад 500 тонн гуманітарної допомоги», - зазначає ЗМІ.

    В дорозі колона розділиться, одна частина автомобілів пройде на пункт пропуску «Донецьк», друга - на «Матвєєв курган».

    Як відомо, російська сторона відмовляється надавати Україні інформацію про зміст вантажу, а характер вантажу часто не відповідає зазначеному в повідомленнях з боку РФ.

    За даними розвідки, автомобілі так званого гумконвою раніше завозити на Донбас боєприпаси і зброю. Після встановлення залізничного руху, боєприпаси зазвичай перевозяться у потягах.

    Росія відмовляється завозити гумконвої через контрольовані ділянки кордону з РФ, попри вимоги України.

    Попередній російський «гумконвой» вторгся на територію України 16 березня.

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