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    Росія відправила на Донбас черговий путінський «гумконвой»

    • Сьогодні, 05:23
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    На Донбас вирушила 64-а автоколона МНС Росії з так званою гуманітарною допомогою
    На Донбас вирушила 64-а автоколона МНС Росії з так званою гуманітарною допомогою

    Як стверджують у МНС Росії, в складі вантажу, загальна маса якого 400 тонн, дитячі продуктові набори, медичне обладнання та медикаменти

    На Донбас вирушила 64-а автоколона МНС Росії з так званою гуманітарною допомогою.

    «З Донського рятувального центру МНС в селищі Ковалівка Ростовської області в сторону українсько-російського кордону попрямувала колона автомобілів, які везуть близько 400 тонн гуманітарної допомоги», - відзначили в МНС.

    Основну масу вантажів складають дитячі продуктові набори, медичне обладнання та медикаменти.

    Відзначається, що одна частина «гумдопомоги» пройде в пункт пропуску «Донецьк», а друга - в «Матвєєв курган».

    Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що командування ЗС РФ з метою приховування участі кадрових російських військовослужбовців у боях на Донбасі використовує «гумконвої» для вивезення убитих військових на територію РФ.

    РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

    У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».

    Джерело: РИА НОВОСТИ

    МЗС Донбас гумконвой
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