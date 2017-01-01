Росія відправила на Донбас черговий путінський «гумконвой»

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На Донбас вирушила 64-а автоколона МНС Росії з так званою гуманітарною допомогою

Як стверджують у МНС Росії, в складі вантажу, загальна маса якого 400 тонн, дитячі продуктові набори, медичне обладнання та медикаменти

На Донбас вирушила 64-а автоколона МНС Росії з так званою гуманітарною допомогою.

«З Донського рятувального центру МНС в селищі Ковалівка Ростовської області в сторону українсько-російського кордону попрямувала колона автомобілів, які везуть близько 400 тонн гуманітарної допомоги», - відзначили в МНС.

Основну масу вантажів складають дитячі продуктові набори, медичне обладнання та медикаменти.

Відзначається, що одна частина «гумдопомоги» пройде в пункт пропуску «Донецьк», а друга - в «Матвєєв курган».

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що командування ЗС РФ з метою приховування участі кадрових російських військовослужбовців у боях на Донбасі використовує «гумконвої» для вивезення убитих військових на територію РФ.

РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».

Джерело: РИА НОВОСТИ