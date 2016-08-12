Росія відправить до Криму додаткових силовиків у курортний сезон

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У Криму після його анексії Росією до охорони правопорядку активно залучають «самооборонівців» і «казаків»

До анексованого Криму в курортний сезон відрядять 239 силовиків з регіонів сусідньої Росії. Про це на прес-конференції в Сімферополі повідомив підконтрольний Кремлю міністр внутрішніх справ Криму Сергій Абісов.

«У 2017 році ми подали документи до Міністерства внутрішніх справ (Росії – ред.) для надання практичної допомоги. Нам пішли назустріч, і було виділено 239 співробітників для забезпечення охорони громадського порядку в літній курортний сезон. Провівши аналіз обстановки, нами було прийнято рішення виділити додаткові сили до Сімферополя, Ялти, Алушти, Євпаторії, Керчі, Судаку і районів», – цитують Абісова «Новини Криму».

У Криму після його анексії Росією до охорони правопорядку активно залучають «самооборонівців», «казаків», а також підрозділи військової поліції Міноборони Росії.

Джерело: Радіо Свобода