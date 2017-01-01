Росія відреагувала на заборону в’їзду Самойловій на територію України

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Росія підготує позови до міжнародних судів

Громадська палата Росії звернеться до Ради Європи і ООН щодо рішення Служби безпеки України заборонити в'їзд в Україну учасниці «Євробачення-2017» від РФ Юлії Самойловій.

Про це заявила голова комісії громадської палати РФ з розвитку громадської дипломатії та підтримки співвітчизників за кордоном Олена Суторміна, передає РІА «Новости».

«Доводиться з жалем констатувати, що влада України абсолютно не йде на конструктивний діалог, порушує всі міжнародні норми і правила... Ми звернемося зараз до комісара Ради Європи з прав людини та в ООН, тому що це абсолютно кричущий факт і він вимагає, щоб міжнародні організації сказали своє слово», – зазначила Суторміна.

Як повідомлялося, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Самойловій на три роки.

Керівник апарату СБУ Олександр Ткачук зазначав, що «робити якісь поблажки для окремих людей буде ознакою певної дискримінації».

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заміну Самойловій не шукатимуть, а також висловив сподівання, що виконавицю все-таки пустять в Україну.

Нагадаємо, СБУ раніше допускала ймовірність відмовити Самойловій приїжджати в країну через її відвідини окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», що відбувся на анексованому півострові в 2015 році.