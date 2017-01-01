Росія видворить п'ятьох молдовських дипломатів у відповідь на дії Кишинева

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РФ помстилася Молдові: п'ятьом дипломатам наказано покинути територію Російської федерації в триденний термін

Росія оголосила п'ятьох співробітників молдовської дипломатичної місії в Москві персонами нон грата.

Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ.

«31 травня радник-посланник посольства Республіки Молдова в Російській Федерації Н. Мийня був запрошений в МЗС Росії, де йому була вручена нота, в якій вказується, що у відповідь на висилку 29 травня п'яти російських дипломатів з Кишинева, п'ять співробітників молдовської дипломатичної місії в Москві оголошені «persona non grata», і їм наказано покинути територію Російської Федерації в триденний термін», - йдеться у повідомленні.

У відомстві при цьому висловили сподівання, що у Кишиневі усвідомлять контрпродуктивність своїх недружніх дій щодо РФ і деструктивний характер кроку Молдови.

Нагадаємо, в понеділок п'ятьох дипломатів посольства Росії в Молдові оголосили персонами нон грата. Їм було наказано покинути країну протягом 72 годин.

У МЗС Росії пообіцяли дати жорстку відповідь на висилку своїх дипломатів з Молдови.

У свою чергу президент Молдови Ігор Додон засудив рішення вислати російських дипломатів.