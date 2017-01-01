Росія використовує тему «паспортів» «ЛДНР» в інформаційних операціях - СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Тандіт

Тандіт також пообіцяв реакцію на такі дії РФ з боку СБУ

У Службі безпеки України заявляють, що Росія використовує тему визнання т. зв. паспортів терористичних «ДНР» і «ЛНР» у власних інформаційних операціях. Про це заявив радник глави відомства Юрій Тандіт.

«Ніякої сили і ніякого значення не мають фейкові «документи», які незаконно передаються жителям України, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей. Якісь заяви російської влади з приводу цих документів не можуть мати якоїсь сили, крім того, що їх використовують в інформаційних операціях», - зазначив він в ефірі «112 Україна».

Тандіт також пообіцяв реакцію на такі дії РФ з боку відомства, а також МЗС України.

«Однозначно, ми знову будемо реагувати. У даному випадку це один із фактів того, що Росія, щоб вийти з-під мінських переговорів, щоб відмовитися від певного тиску, який чиниться з боку міжнародних організацій... Ми щоразу в таких ситуаціях реагуємо і будемо діяти в рамках закону. Буде реакція і від МЗС, і відповідних органів, в тому числі й СБУ, яка дасть оцінку таким діям», - сказав він.

Як повідомлялося, російська влада вважає жителів «ДНР/ЛНР» громадянами України і не дає спрощений порядок перебування на території РФ.