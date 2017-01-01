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    Росія вирішила відправити Самойлову на «Євробачення-2018»

    • Сьогодні, 19:33
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    В наступному році, незалежно від місця проведення конкурсу, Росію представлятиме Юлія Самойлова, заявили в прес-центрі «Першого каналу»

    Співачка Юлія Самойлова, якій СБУ заборонила в'їзд на 3 роки, представлятиме Росію на наступному конкурсі Євробачення у 2018 році.

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    Про це повідомляє агентство ТАСС, посилаючись на прес-центр «Першого каналу».

    «У тому випадку, якщо Україна не допускає Юлію Самойлову до участі в Євробаченні, в наступному році, незалежно від місця проведення конкурсу, Росію представлятиме Юлія Самойлова», - повідомили в прес-центрі.

    Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.

    Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.

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