Росія вирішила відправити Самойлову на «Євробачення-2018»
- Сьогодні, 19:33
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В наступному році, незалежно від місця проведення конкурсу, Росію представлятиме Юлія Самойлова, заявили в прес-центрі «Першого каналу»
Співачка Юлія Самойлова, якій СБУ заборонила в'їзд на 3 роки, представлятиме Росію на наступному конкурсі Євробачення у 2018 році.
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Про це повідомляє агентство ТАСС, посилаючись на прес-центр «Першого каналу».
«У тому випадку, якщо Україна не допускає Юлію Самойлову до участі в Євробаченні, в наступному році, незалежно від місця проведення конкурсу, Росію представлятиме Юлія Самойлова», - повідомили в прес-центрі.
Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.
Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.