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    Росія визнала окупований Крим «своїм» одним із найбрудніших регіонів

    • Сьогодні, 13:11
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    Сімферополь
    Фото: соцмережі
    Сімферополь

    Анексований півострів потрапив до російського рейтингу забруднених регіонів

    Росія включила окупований Крим в ТОП-25 найбрудніших регіонів РФ. Півострів зайняв 21 сходинку антирейтингу, який складала громадська організація «Зелений патруль», повідомляє «Комсомольская правда в Крыму».

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    Так, у зведеному рейтингу - від кращих до гірших – анексований Крим зайняв 64 місце з 85-ти можливих.

    Зазначимо, що за підсумками зими 2016-2017 року найбруднішим регіоном Росії визнана Челябінська область. На другому місці - Ленінградська область, на третьому - Іркутська. Серед найбільш екологічно чистих регіонів країни - Тамбовська область, Республіка Алтай, Алтайський край.

    Нагадаємо, в соціальній мережі «Вконтакте» у групі «Чорний список Сімферополь» кримчани нарікають на те, що місто перетворилося на звалище, сміття не прибирають, а влада байдуже ставиться до підготовки до курортного сезону.

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