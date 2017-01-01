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    Росія визнала, що контролює захоплені підприємства Донбасу

    • Сьогодні, 16:39
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    Підприємства Донбасу
    Підприємства Донбасу

    У Росії називають це наданням «гуманітарної підтримки» підприємствам Донбасу

    Керівник російського федерального агентства з державних резервів Дмитро Гогін підтвердив, що Росія надає «гуманітарну підтримку» підприємствам Донбасу.

    «Росрезерв надає гуманітарну підтримку підприємствам Донбасу за рахунок наявних резервів», - заявив він.

    Раніше голова міжвідомчої комісії з надання «гуманітарної підтримки» підконтрольним бойовикам територіям Донецької та Луганської областей Сергій Назаров заявив, що «поставка сировини і матеріалів для підприємств південно-східних районів Донецької та Луганської областей, робота яких зупинена через введення Києвом економічної і транспортної блокади, тимчасово, в порядку гуманітарної підтримки території, здійснюється за рахунок наявних федеральних резервів товарно-матеріальних цінностей».

    «Це вимушений захід. Тільки відновлення економічних зв'язків з Україною зі скасуванням блокади відповідно до Мінських угод дозволить скасувати тимчасове управління підприємствами з відновленням прав власників», - наводить його слова сепаратистське Донецьке агентство новин.

    Назаров також спростував інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про постачання залізорудної сировини на територію Донбасу з російських підприємств. «Ніяких таких поставок не проводиться», - підкреслив голова комісії.

    Джерело: ТАСС

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