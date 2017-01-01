Росія визнала, що контролює захоплені підприємства Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підприємства Донбасу

У Росії називають це наданням «гуманітарної підтримки» підприємствам Донбасу

Керівник російського федерального агентства з державних резервів Дмитро Гогін підтвердив, що Росія надає «гуманітарну підтримку» підприємствам Донбасу.

«Росрезерв надає гуманітарну підтримку підприємствам Донбасу за рахунок наявних резервів», - заявив він.

Раніше голова міжвідомчої комісії з надання «гуманітарної підтримки» підконтрольним бойовикам територіям Донецької та Луганської областей Сергій Назаров заявив, що «поставка сировини і матеріалів для підприємств південно-східних районів Донецької та Луганської областей, робота яких зупинена через введення Києвом економічної і транспортної блокади, тимчасово, в порядку гуманітарної підтримки території, здійснюється за рахунок наявних федеральних резервів товарно-матеріальних цінностей».

«Це вимушений захід. Тільки відновлення економічних зв'язків з Україною зі скасуванням блокади відповідно до Мінських угод дозволить скасувати тимчасове управління підприємствами з відновленням прав власників», - наводить його слова сепаратистське Донецьке агентство новин.

Назаров також спростував інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про постачання залізорудної сировини на територію Донбасу з російських підприємств. «Ніяких таких поставок не проводиться», - підкреслив голова комісії.

Джерело: ТАСС