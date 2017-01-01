Росія втратить мільярди через блокування сайтів – РНБО

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Російський бюджет очікувано недоотримає мільярди рублів у вигляді податків до російського бюджету

Через введення санкцій щодо російських сайтів бюджет Російської Федерації втратить мільярди рублів.

Про це заявив керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату Ради національної безпеки і оборони Валентин Петров, повідомляє прес-служба відомства.

«Російський бюджет очікувано недоотримає мільярди рублів у вигляді податків до російського бюджету, які могли б піти на фінансування розвідок, ФСБ, збройних сил, гібридної агресії проти нашої держави», - зазначив Петров.

Крім того, він зазначив, що санкції стосуються не програмних продуктів, а фізичних і юридичних осіб, оскільки цього вимагає законодавство. Він також наголосив, що санкції були обумовлені загрозами національній безпеці.

За словами Петрова, приватний сектор має право обирати, яким програмним продуктом користуватися, і держава не втручатиметься у це.

Напередодні, 16 травня, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

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Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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