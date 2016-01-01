Росія ввела санкції проти КНДР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з документом, обмеження стосуватимуться, зокрема, низки угод з громадянами і юридичними особами КНДР

Президент Росії Владімір Путін підписав указ щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН про обмеження відносно Корейської Народно-Демократичної Республіки, які були прийняті у відповідь на проведення нею ракетно-ядерних випробувань.

Про це йдеться в опублікованому документі на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Згідно з документом, обмеження стосуватимуться, зокрема, низки угод з громадянами і юридичними особами КНДР, в тому числі з купівлі-продажу вугілля, заліза, золота, палива, матеріалів і технологій, які можуть використовуватися для здійснення ядерної програми КНДР, фрахтування повітряних і морських суден.

Також мова йде про фінансові активи, що перебувають у РФ, можливості відкриття в РФ відділень і філій північнокорейських банків.