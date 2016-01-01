Росія вже мріє відновити військові зв'язки з НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постпред РФ при НАТО заявив, що створення угруповання НАТО в Чорному морі буде підривати безпеку в цьому регіоні

Росія готова до відновлення військових зв'язків з НАТО. Про це заявив постпред РФ при НАТО Олександр Грушко, передає РІА Новини.

«Ми вважаємо, що якщо країни НАТО реально зацікавлені в деескалації у військовій сфері, а вони про це постійно говорять устами своїх високих представників, то одним із завдань має бути встановлення нормальних зв'язків по лінії військових. Російська Федерація до цього готова, і на попередньому засіданні ради Росія-НАТО наші військові сформулювали цілу низку пропозицій», - сказав Грушко.

Також він зазначив, що створення угруповання НАТО в Чорному морі буде підривати безпеку в цьому регіоні.

«Всі ці плани створення якогось угруповання натовської в цьому регіоні, Румунія запропонувала, і зараз вони працюють над створенням мультинаціональної бригади на основі однієї з румунських бригад, це все кроки, які будуть підривати безпеку в цьому регіоні», - сказав постпред РФ при НАТО.

Крім того, він зауважив, що Росія в своєму військовому плануванні врахує придбання Польщею крилатих ракет у США.

«Ми уважно відстежуємо плани закупівель, і, звичайно, придбання Польщею ударних ракет повітряного базування - це новий, істотний фактор, який ми повинні будемо враховувати в нашому військовому плануванні», - сказав він.

За словами Грушка, вплив відповідного рішення США та Польщі на євробезпеку буде негативним.