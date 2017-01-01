Росія вже збирається відправити Самойлову на «Євробачення-2018»

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Російська співачка Юлія Самойлова

Гендиректор російського «Першого каналу» заявив про таку домовленість з організаторами конкурсу

Російська співачка Юлія Самойлова, яка не поїде на «Євробачення-2017», братиме участь у «Євробаченні-2018». Нібито така домовленість досягнута з Європейським мовним союзом. Про це заявив генеральний директор російського «Першого каналу» Костянтин Ернст, повідомляє ТАСС.

«Ми обговорювали це з Європейським мовним союзом, і вони знають, що від Росії братиме участь Юлія Самойлова», - сказав Ернст, відповідаючи на питання про можливість участі Росії в «Євробаченні-2018».

Водночас він підкреслив зобов‘язання Європейського мовного союзу, як організатора конкурсу, стежити за дотриманням правил, які, за словами Ернста, «навряд чи передбачають, що країна, в якій відбувається в даний момент конкурс, може вводити обмеження на учасників».

Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.

Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.

Російський «Перший канал» заявив, що не транслюватиме пісенний конкурс «Євробачення-2017» через відмову української влади впускати до країни для участі в ньому співачку Юлію Самойлову.