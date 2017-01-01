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    Росія заблокувала проект резолюції Радбезу ООН щодо Сирії

    • Сьогодні, 22:46
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    Документ набрав необхідні для прийняття 10 голосів, однак Росія наклала вето

    Російська Федерація скористалася правом вето в Раді Безпеки ООН і заблокувала прийняття проекту резолюції по Сирії, який засуджує використання хімічної зброї у країні.

    Зазначається, що документ набрав необхідні для прийняття 10 голосів, однак Росія наклала вето.

    Крім РФ проти прийняття проекту резолюції виступила Болівія. Китай при голосуванні утримався.

    Нагадаємо, 4 квітня у місті Хан-Шейхун в утримуваному повстанцями районі Ідліб на півночі Сирії близько 60 мирних мешканців загинули від отруєння газом. Результати розтину жертв отруєння у сирійській провінції Ідліб підтвердили те, що проти них була використана хімічна зброя.

    Рада Безпеки ООН провела за ініціативою Франції засідання. У підсумку голосування не відбулось, а США пообіцяли вжити «власні заходи».

    Наступного дня Сполучені Штати запустили 59 крилатих ракет «Томагавк» по авіабазі сирійських урядових військ у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб.

    Пізніше Путін назвав удар США по Сирії «агресією проти суверенної держави». Також РФ призупинила угоду про співпрацю з США у небі над Сирією.

    Джерело: ТАСС

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