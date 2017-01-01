Росія заборонила грошові перекази в Україну через платіжні системи

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Прийнятий Держдумою закон спрямований на усунення негативних наслідків заборони на діяльність російських платіжних систем на території України

Держдума РФ на засіданні в середу, 22 березня, прийняла в третьому читанні закон, який обмежує грошові перекази з Росії в іноземні держави за допомогою іноземних платіжних систем.

Згідно з поправками, у разі введення іноземною державою заборон щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані ЦБ РФ, транскордонний переказ з Росії на територію такої держави може бути здійснено лише за допомогою оператора, який контролюється російськими юридичними особами. Ці правила поширюватимуться на перекази без відкриття банківського рахунку, повідомляє «Интерфакс».

Банк Росії буде розміщувати на своєму сайті інформацію про введення іноземними державами заборон щодо платіжних систем, зареєстрованих ЦБ.

Закон прийнятий під назвою «Про внесення зміни до закону «Про національну платіжну систему». Він набере чинності після закінчення 30 днів після дня його офіційного опублікування. При цьому норми закону діятимуть стосовно вже введених іноземними державами заборон щодо зареєстрованих у РФ платіжних систем.

Документ спрямований на усунення негативних наслідків заборони на діяльність російських платіжних систем на території України, зазначає автор документа в пояснювальній записці.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».

У зв'язку з цим російський Сбербанк активно займається пошуком варіантів швидкого виходу з українського ринку.