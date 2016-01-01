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Росія загрожує Польщі, через демонтаж радянського пам'ятника

МЗС РФ назвало «черговим актом демонстративного цинізму» демонтаж пам'ятника подяки, що встановлений у польському місті Ланьцут в ознаменування подвигу радянських воїнів, які визволяли Польщу від нацистської окупації.

Про це йдеться в коментарі, розміщеному на сайті дипвідомства.



«Мова йде про черговий акт демонстративного цинізму. Польська влада не просто вкотре знехтували міждержавним договором про дружнє і добросусідському співробітництво від 1992 року і міжурядовою угодою про поховання та місцях пам'яті жертв воєн і репресій від 1994 р які вимагають піклуватися про пам'ятники», - відзначили в дипвідомством.

МЗС РФ застеріг владу Польщі від прийняття поправок до законодавства, які фактично відкриють шлях до знищення радянських і російських пам'ятників на території країни.

«Нам відомо про підготовку поправках до польського законодавства, що забороняє «пропаганду комунізму або іншого тоталітарного ладу». Їх прийняття відкриє шлях до масового винищення радянських / російських пам'ятників у Польщі. Хочемо рішуче застерегти польську сторону від такого необдуманого кроку, щоб уникнути додаткових ускладнень в наших і без того непростих двосторонніх відносинах», - йдеться в коментарі.

У дипвідомством підкреслили, що ніяких консультацій про демонтаж з РФ, як того вимагають міжнародно-правові зобов'язання Варшави, не проводилося. «Нам і всьому цивілізованому співтовариству показують, як в Польщі відносяться до трагічних сторінок недавньої історії, коли народам Європи ціною величезних жертв і зусиль вдалося відстояти свою свободу і незалежність. Тільки в цьому році така доля в Польщі спіткала сім пам'ятників радянським воїнам, було зафіксовано п'ятнадцять актів вандалізму на радянських меморіальних об'єктах, в т. ч. дев'ять - на кладовищах», - наголошується в коментарі.