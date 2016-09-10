Росія запросила США на зустріч щодо Сирії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Лавров

Лавров розраховує, що взаємодія щодо сирійської кризи «з командою Дональда Трампа буде більш ефективною, ніж з адміністрацією Обами»

Росія запрошує на зустріч в Астані щодо сирійського врегулювання представників ООН і США, заявив у вівторок, 17 січня, на прес-конференції в Москві міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Лавров висловив надію, що нова вашингтонська адміністрація «зможе прийняти це запрошення і буде представлена своїми експертами на будь-якому рівні, на якому вважатиме за можливе».

Міністр закордонних справ РФ розраховує, що взаємодія щодо сирійської кризи «з командою Дональда Трампа буде більш ефективною, ніж з адміністрацією Обами». Лавров, крім того, зазначив, що до домовленостей про припинення вогню в Сирії можуть приєднатися нові збройні групи опозиції, які не підписали угоду про перемир'я 29 грудня минулого року.

За словами Лаврова, одним із головних завдань майбутньої міжнародної зустрічі в Астані є консолідація режиму припинення вогню на всій території Сирії і забезпечення участі польових командирів сирійської опозиції в політичному процесі під егідою ООН в Женеві.

Переговори в Казахстані, заплановані на 23 січня, є частиною спільної стратегії Росії, Туреччини та Ірану, за допомогою якої вони сподіваються покласти край триваючій більше шести років громадянської війни в Сирії. На зустріч спочатку запрошені представники збройних угруповань, які 29 грудня підписали домовленості про припинення вогню, і уряду Сирії.

Нагадаємо, раніше Лавров назвав умови розвитку відносин Росії зі США, НАТО та Євросоюзом.

Джерело: DW