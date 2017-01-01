Росія запустила до КНДР новий пором

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Російський оператор порома заявив, що це суто комерційне підприємство

Новий пором, який курсуватиме між Північною Кореєю і Росією, прибув до порту Владивостока 18 травня. Це сталося попри заклики США скоротити контакти з Пхеньяном через його програми ядерних і ракетних випробувань.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Російський оператор порома, компанія «Инвестстройтрест», заявила, що це суто комерційне підприємство, яке розвивається без будь-яких субсидій або участі Москви. Компанія вказала, що пором забезпечить перевезення північнокорейців, які працюють у Росії, і китайських туристів, що подорожують до Владивостока. Пором також перевозитиме російських туристів до КНДР і забезпечить швидше перевезення вантажів між двома країнами, заявляє «Инвестстройтрест», – йдеться у повідомленні.

Нові контакти КНДР і Росії суперечать закликам держсекретаря США Рекса Тіллерсона, який наполягав, що країни світу мають посилити тиск на Північну Корею, аби вона відмовилася від своїх програм озброєння.

Нагадаємо, Північна Корея провела 14 травня запуск невідомого снаряда з регіону біля свого західного узбережжя. Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що запущений снаряд є балістичною ракетою. Наголошується, що пуск було проведено в регіоні під назвою Кусон, розташованому на північний захід від столиці КНДР Пхеньяна, де раніше Північна Корея вже проводила випробування ракети середньої дальності.

Запущена КНДР ракета впала ближче до Росії, ніж до Японії. Балістична ракета впала за 60 миль (близько 100 км) від території Приморського краю зі столицею у Владивостоці.

У НАТО закликали Пхеньян припинити всі види діяльності, пов'язані з його ядерними програмами.