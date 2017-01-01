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    Росія завдала авіаудару по сирійській опозиції, є загиблі

    • Сьогодні, 15:25
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    Пілот літака Повітряно-космічних сил РФ
    Пілот літака Повітряно-космічних сил РФ

    В результаті удару загинуло щонайменше троє людей

    У результаті авіаудару по центру цивільної оборони підконтрольного сирійській опозиції району Кафр Зейда, провінція Хама, загинуло щонайменше троє людей. Про це повідомив агентству Anadolu представник сил цивільної оборони Хами Ахмед аль-Мікдад.

    «Імовірно були застосовані проникаючі бомби», - зазначив він.

    Повідомляється, що авіаудар було завдано імовірно літаком Повітряно-космічних сил Росії. Будівля центру зруйнована. Поранених доправлено в польові госпіталі.

    Раніше сьогодні стало відомо, що озброєний альянс сирійської опозиції і курдських формувань «Сили демократичної Сирії» (SDF) узяв під свій контроль щонайменше 40% стратегічно важливого міста Табка, розташованого приблизно за 50 км від Ракки - центрального оплоту терористичного угрупування «Ісламська держава».

    25 квітня внаслідок удару військової авіації по госпіталю в підконтрольній повстанцям провінції Ідліб (Сирія) загинуло не менше 12 осіб.

    Джерело: Укрінформ

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