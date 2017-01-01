Росія завдала авіаудару по сирійській опозиції, є загиблі

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Пілот літака Повітряно-космічних сил РФ

В результаті удару загинуло щонайменше троє людей

У результаті авіаудару по центру цивільної оборони підконтрольного сирійській опозиції району Кафр Зейда, провінція Хама, загинуло щонайменше троє людей. Про це повідомив агентству Anadolu представник сил цивільної оборони Хами Ахмед аль-Мікдад.

«Імовірно були застосовані проникаючі бомби», - зазначив він.

Повідомляється, що авіаудар було завдано імовірно літаком Повітряно-космічних сил Росії. Будівля центру зруйнована. Поранених доправлено в польові госпіталі.

Раніше сьогодні стало відомо, що озброєний альянс сирійської опозиції і курдських формувань «Сили демократичної Сирії» (SDF) узяв під свій контроль щонайменше 40% стратегічно важливого міста Табка, розташованого приблизно за 50 км від Ракки - центрального оплоту терористичного угрупування «Ісламська держава».

25 квітня внаслідок удару військової авіації по госпіталю в підконтрольній повстанцям провінції Ідліб (Сирія) загинуло не менше 12 осіб.

Джерело: Укрінформ