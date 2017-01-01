Росія заявила про припинення застосування своєї авіації в Сирії
- Сьогодні, 19:00
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1 травня припинено застосування авіації ВКС Росії в районах, відповідних до зон деескалації, визначених меморандумом, що було підписано в Астані
Росія з 1 травня припинила застосування авіації в Сирії в рамках підписаного меморандуму про зони деескалації в Сирії. Про це заявив начальник Головного оперативного управління генштабу збройних сил Росії генерал-полковник Сергій Рудськой.
«З 00:00 годин 1 травня припинено застосування авіації ВКС Росії в районах, відповідних до зон деескалації, визначених меморандумом», - сказав він.
За словами Рудського, «командування російського угруповання військ в Сирії провело комплекс заходів, який забезпечив створення сприятливих умов для підписання Меморандуму», пише ТАСС.
Рудський зазначив, що Росія продовжить операцію зі знищення терористів в районі Кабун, які обстрілюють російське посольство в Дамаску. «В цю зону (де оголошено деескалацію конфлікту) не включений район Кабун, який повністю контролюється бойовиками «Джебхат ан-Нусри» і звідки здійснюються постійні обстріли Дамаска, в тому числі російського посольства. Операція по знищенню терористів в цьому районі буде продовжена», - сказав він.
Рудський повідомив, що зона району Кабун розташована в третій зоні деескалації - Східної Гути, але не входить до неї за наявності там бойовиків «Джебхат ан-Нусри».Меморандум про створення зон деескалації підписали в четвер в Астані глава російської делегації, спецпредставник президента РФ по сирійському врегулюванню Олександр Лаврентьєв, заступник міністра закордонних справ Туреччини по Близькому Сходу і Африці Седат Регіонал, заступник міністра закордонних справ Ірану у справах арабо-африканських країн Хосейн Джабер Ансарі.