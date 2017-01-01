Росія заздалегідь знала про хімічну атаку у Сирії, —ЗМІ

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Російський безпілотник був помічений над госпіталем

У Сполучених Штатах дійшли висновку, що Росія заздалегідь знала про хімічні атаки в Сирії. Також повідомляється, що російський безпілотник був помічений над госпіталем, куди бігли люди після хіматаки.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела серед керівництва у США.

Зазначається, що за декілька годин дрон зник, однак російський літак завдав удару по госпіталю. США вважають це спробою приховати використання хімічної зброї.

За словами чиновника, присутність дрону над госпіталем не може бути збігом обставин і що Росія повинна була знати про хімічну атаку, і що жертви звертатимуться по допомогу.