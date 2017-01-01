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    Росія збирається ветувати новий проект резолюції ООН щодо хіматак Асада

    • Сьогодні, 17:48
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    Заступник голови МЗС Росії Геннадій Гатілов
    Заступник голови МЗС Росії Геннадій Гатілов

    Розгляд проекту резолюції, представленого США, Великобританією і Францією в РБ ООН, заплановано на вечір середи

    Росія накладе вето на оновлений проект резолюції Ради Безпеки ООН щодо хімічної атаки в Сирії.

    Про це повідомив заступник голови МЗС Росії Геннадій Гатілов, передає «Інтерфакс».

    «У такому вигляді цей проект є для нас неприйнятним, і ми за нього голосувати, відповідно, не будемо. Ми проголосуємо проти, якщо наші партнери не слухають наших закликів і не будуть штучно просувати цей проект з єдиною метою підставити Російську Федерацію під чергове вето», - сказав Гатілов.

    Розгляд проекту резолюції, представленого США, Великобританією і Францією в РБ ООН, заплановано на середу.

    Нагадаємо, впродовж минулого тижня у Радбезі ООН розглядали 3 проекти резолюції щодо хімічної атаки в Сирії, але спроби ухвалити їх завершились безрезультатно через вето Росії.

    США, Велика Британія та Франція запропонували новий проект резолюції Ради безпеки ООН щодо розслідування хімічних атак у Сирії.

    Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

    Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

    У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

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