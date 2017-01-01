Росія здатна на все, аби посварити українців і поляків - посол Польщі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ян Пєкло

За словами дипломата, інциденти у Гуті Пеняцькій та Биківні повинні були створити враження, що це зробили українці

Російська Федерація робить все, щоб посварити українців і поляків між собою. Про це заявив посол Польщі в Україні Ян Пєкло в інтерв'ю виданню «День».

«На жаль, є Росія, яка хоче нас посварити і робить все можливе для цього», - заявив Ян Пєкло.

На його думку, інцидент, який стався 10 січня у Гуті Пеняцькій, свідчить саме про це. «Тоді і поляки, й українці зрозуміли, що мета цієї акції - посварити нас і створити враження, що це зробили українці», - зазначив посол Польщі.

За словами дипломата, подібна історія сталася і з меморіалом у Биківні. «Це - земля, де лежать жертви сталінського режиму, - поляки, українці, молдавани, євреї та росіяни. Всіх їх убивав НКВС», - зазначив Ян Пєкло.

Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька було пошкоджено пам'ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року. Поліція встановила, що пам'ятник загиблим полякам у Гуті Пеняцькій було підірвано.

Також вандали осквернили меморіальний комплекс «Биківнянські могили». Червоною масляною фарбою вони розмалювали стіни і центральний монумент в українській частині меморіалу, а також польську стіну пам'яті та вхідну конструкцію польського військового кладовища. Домкратом намагалися зруйнувати вхідну стелу на польській частині Меморіалу.