Росія змінила стратегію щодо України - експерт

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Джеймс Шерр, науковий співробітник Програми щодо Росії та Євразії Королівського інституту міжнародних відносин

Росія використовує стратегію, яка змушує Україну самостійно відділити економіку від окупованих територій, зазначив Джеймс Шерр

Науковий співробітник Програми щодо Росії та Євразії Королівського інституту міжнародних відносин Джеймс Шерр заявив, що Росія змінила тактику впливу на Україну.

«Зараз Росія змінила стратегію впливу на Україну. Спочатку це був проект «Новоросія», який зазнав краху в 2014 році. Тепер Кремль використовує карту Мінська, щоб змусити Україну реінтегрувати окуповані, невизнані території на умовах, які суперечать українському суверенітету», - сказав він.

Британський експерт пояснив, що тепер агресор використовує «стратегію сепаратизму», коли за допомогою потужного тиску Франції та Німеччини, Росія намагається відділити територію через експропріацію українського майна на території ОРДЛО.

«Росія використовує стратегію, яка змушує Україну, через низку подій, самостійно відділити економіку від окупованих територій. Зараз це так звана блокада», - сказав Шерр.

Він висловив думку, що блокада може призвести до того, що повернути території на умовах України буде неможливо, оскільки Кремль продовжить свою політику розділення і руйнування.

Джерело: Укрінформ