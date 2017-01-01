Росія знову заважає ремонтикам у Авдіївці полагодити ЛЕП

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Російська сторона обмежила кількість працівників, необхідних для проведення ремонтних робіт

Російська сторона Спільного центру з контролю та координації станом на 06:00 5 лютого в односторонньому порядку обмежила кількість працівників і саперів, необхідних для проведення ремонтних робіт до 10 осіб, у той час, коли для їх якісного виконання необхідно щонайменше 30 осіб. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначимо, що з метою подальшої стабілізації ситуації на Донецькому напрямку, 3 лютого Перший заступник спеціально моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг надіслав пропозицію стосовно введення режиму «Тиша». Передбачалося, що режим припинення вогню мав розпочатися з 8:00 5 лютого 2017 року в районі, обмеженому населеними пунктами Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт-Піски та двома районами міста Донецьк. Після цього мали розпочатися ремонтні роботи для відновлення важливих об’єктів життєдіяльності та інфраструктури.

Збройні Сили України та українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню повністю підтримали дану ініціативу й надали письмові гарантії безпеки для проведення ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури. У той же час, російська сторона обмежила кількість працівників і саперів до 10 осіб.

Нагадаємо, глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляв, що ремонтики вийдуть зранку на відновлення Авдіївської лінії електропередач.

Як повідомляв «Главком», вчора ремонтникам не вдалось полагодити ЛЕП, оскільки російсько-окупаційні війська обстріляли українського монтажника під час ремонту. На жастя, чоловік не постраждав.

В суботу ввечері бойовики знову розпочали штурм біля Авдіївської промзони. У період з 31 січня по четверте лютого з міста виїхало 248 місцевих жителів. Серед них 118 дітей та 130 дорослих.