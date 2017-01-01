Росія зупинила весь експорт зрідженого газу

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Експорт зрідженого газу

Експорт російського зрідженого газу зупинено не лише в Україну

Федеральна служба з технічного та експортного контролю РФ (ФСТЕК) з 1 квітня 2017 року призупинила декларування зрідженого газу у всіх напрямках. Про це російських постачальників ЗВГ повідомила митна служба. Цю інформацію OilNews повідомили російські виробники.

Зазначається, що для ведення експортної діяльності необхідно отримання дозволу виробника в ФСТЕК. «На даний момент ФСТЕК тільки формує пакет документів, необхідний для отримання дозволу на відвантаження кожної партії. Отримання ж самого дозволу може зайняти від двох до восьми тижнів», - розповіли OilNews в російському офісі одного з найбільших світових трейдерів.

За словами російських виробників, відвантаження зупинилися не тільки в українському напрямку: «Система вимагає дозвіл ФСТЕК при відвантаженні, як в Україну, так і в Польщу, і в Угорщину, та ін.».

Ряд українських операторів повідомляють, що вони підготували документи для постачальника за аналогією з поставками ДТ. Вони стосуються призначення цієї продукції і підтверджують, що вона не буде поставлятися військовим. «Це питання зараз на половині поля експортерів. Їм необхідно отримувати дозволи. Ми більше ніяк на процес вплинути не можемо», - повідомив один з українських трейдерів, чиї газовози були змушені повернутися порожніми з російської ДПС напередодні.

Оператори відзначають, що з певними затримками, але вдається доставити ресурс, який вже пройшов митні оформлення. «Цистерни, які виїхали, пропускають після довгих з'ясувань. Нові ж виробники поки не наливають», - повідомив великий постачальник в харківський регіон.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про обмеження на експорт російського зрідженого газу в Україну.