Росія звинувачує українських військових в обстрілах окупованого Донецька



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як повідомляється, у російського слідства нібито є докази застосування ЗСУ проти цивільного населення тактичних ракетних комплексів «Точка-У» в 2014-2015 роках

Слідчий комітет Російської Федерації продовжує звинувачувати українських військовослужбовців у застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни.

Так, 7 березня відомство порушило кримінальну справу за ч.1 ст.356 КК РФ «за фактами численних обстрілів житлових будинків у Донецьку в період з 27 лютого до 2 березня» 2017 року.

«У результаті цих злочинів було поранено двох цивільних осіб та пошкоджено понад 10 житлових об'єктів», – сверджує СК РФ.

Крім того, російські слідчі заявляють, що мають докази, що в 2014-2015 роках Збройні сили України застосовували проти мирного населення Донбасу тактичні ракетні комплекси «Точка-У».

За твердженням СК РФ, до застосування такої зброї в Ровеньках Луганської області 2,5 роки тому був причетний командир 19 окремої ракетної бригади ЗСУ полковник Федір Ярошевич.

«Саме він, як вважає слідство, 22 серпня 2014 року віддав наказ про завдачу удару тактичними ракетами по населеному пункту Ровеньки, у результаті якого загинули три людини, у тому числі дитина 2008 року народження», – заявляє СК РФ.