Росіян більше цікавлять застілля, ніж зростання цін та політика – опитування
- Сьогодні, 13:39
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Жителів РФ дуже вразили святкування 23 лютого та Масляної
За останніх чотири тижні росіянам найбільше запам'яталося дві події: святкування 23 лютого (26%) та Масляної (21%). Про це свідчать результати опитування «Левада-центру».
Третьою за важливістю подією, яка запам'яталася жителям РФ, стало зростання цін, знецінення грошей та погіршення рівня життя – 19%.
Цікаво, що значущі політичні події не відклалися у пам'яті росіян. Як то смерть постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна (18%), блокада Донбасу (16%), вбивство терориста «ДНР» Гіві – 8%.