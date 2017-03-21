  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Росіян більше цікавлять застілля, ніж зростання цін та політика – опитування

    • Сьогодні, 13:39
    • Розсилка

    Жителів РФ дуже вразили святкування 23 лютого та Масляної

    За останніх чотири тижні росіянам найбільше запам'яталося дві події: святкування 23 лютого (26%) та Масляної (21%). Про це свідчать результати опитування «Левада-центру».

    Третьою за важливістю подією, яка запам'яталася жителям РФ, стало зростання цін, знецінення грошей та погіршення рівня життя – 19%.

    Цікаво, що значущі політичні події не відклалися у пам'яті росіян. Як то смерть постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна (18%), блокада Донбасу (16%), вбивство терориста «ДНР» Гіві – 8%.

    f
    Читайте також
    Росія соцопитування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ